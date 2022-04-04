Поставлять свічку і знову нейтралітет: Молдова оголосила день жалоби за загиблими в Україні

Поставлять свічку і знову нейтралітет: Молдова оголосила день жалоби за загиблими в Україні

Санду повідомила, що Молдова засуджує "ці злочини проти людства, цю незаконну та неспровоковану війну проти України"

Президентка Молдови Майя Санду оголосила 4 квітня днем жалоби за загиблими в Україні після інформації про сотні закатованих окупантами мирних мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших міст і сіл Київщини.

Про це Санду написала у Тwitter.

Президентка сказала, що шокована жорстокістю щодо мирного населення.

"Неможливо дивитися на звірства в Бучі та інших українських містах", — зазначила вона.

Санду повідомила, що Молдова рішуче засуджує "ці злочини проти людства, цю незаконну та неспровоковану війну проти України" і оголошує 4 квітня днем жалоби за всіма загиблими в Україні. Про те, що саме РФ напала на Україну і винна в цих злочинах, глава Молдови не згадала.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звіртсва російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів побачене приголомшило — окупанти влаштували геноцид на території України.

Раніше Майя Санду заявила, що Молдова збирається зберегти нейтралітет і не запроваджуватиме санкції проти РФ.

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