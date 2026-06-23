"Поставить хрест на інтересах": польський бізнес невдоволений політичними іграми Навроцького

Україна і Польща / © ТСН

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Польські промислові та будівельні компанії прагнуть долучитися до відбудови України. А політичні конфлікти, роздмухані певними силами, ставлять під загрозу великі фінансові контракти за європейські гроші.

Таку думку член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин висловив у ефірі телеканалу «Київ24».

Експерт зазначив, що частина польських бізнесменів безпосередньо пов’язує свої інтереси з відбудовою України, а міждержавні конфлікти можуть цьому завадити.

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«Польський політикум дуже сильно поділений. І ті згадки про позицію польських бізнесменів, які ви говорили в підводці до нашого спілкування, вони стосуються якраз тої другої групи, яка безпосередньо пов’язана з відбудовою України. Це є промисловий бізнес, це є будівельний бізнес, який вкрай зацікавлений в тому, щоб долучитися до в тому числі європейських грошей, які будуть вкладати європейці в відбудову України«, — розповів Пендзин.

Він також нагадав, що найближчим часом у Ґданську має відбутися великий інвестиційний форум, присвячений відбудові України. За словами економіста, такі заходи традиційно збирають значну кількість бізнесменів та європейських політиків, які зацікавлені у фінансуванні відновлення країни. На його думку, польська сторона безперечно прагне долучитися до цих процесів і майбутніх фінансових потоків.

Водночас Пендзин наголосив, що в Польщі існує й інша соціальна група, яка добре усвідомлює ризики для власних фінансових інтересів.

«І є інша соціальна група, яка активно бореться в тому числі і за ті гроші. І яка прекрасно розуміє, що політична війна Навроцького з українським політикумом, яка сьогодні загострилася, може поставити хрест на їх фінансових інтересах«, — сказав експерт.

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Резюмуючи, він розповів, що в нинішній ситуації Україна шукає фінансові ресурси для відбудови, і водночас бачить різні позиції всередині польського бізнесу. З одного боку, є ті, хто прагне співпрацювати з державою, а з іншого — аграрний сектор, який виступає проти присутності української аграрної продукції на європейському ринку. Саме цей сектор, за словами економіста, блокував кордони, висипав зерно з вагонів і використовував провокативні гасла на кшталт «Путін прийде».

Конфлікт між Україною та Польщею — останні новини

Ексголова МЗС Польщі Яцек Чапутович назвав рішення президента Кароля Навроцького позбавити лідера України Володимира Зеленського ордена Білого орла стратегічною помилкою, що послабила міжнародні позиції Варшави. Дипломат наголосив, що цей крок виявився неефективним, оскільки Україна не змінила назву військового підрозділу, натомість Польща тепер сприймається західними партнерами як сторона, що ускладнює переговори. Чапутович підсумував, що в цій ситуації Україна виходить переможницею, а Польща ризикує втратити вплив.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Єврокомісія відстежує напружені відносини між Києвом і Варшавою, але сподівається на їх врегулювання, як це раніше вдавалося у випадках з іншими країнами, зокрема Угорщиною. Кос також повідомила про підготовку до конференції з відновлення України в Ґданську, де очікується понад 5000 учасників та підписання понад 20 проєктів для підтримки українських інвестицій.

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