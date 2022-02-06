Постійні провокації: білоруські військові знову стріляли на кордоні з Польщею

Постійні провокації: білоруські військові знову стріляли на кордоні з Польщею

Від початку року вже зафіксовано 1,1 тис. спроб нелегального перетину кордону Польщі з Білоруссю.

Білоруські військові вчинили постріли із сигнальної зброї на кордоні з Польщею. Такі провокації з білоруської сторони, за словами поляків, відбуваються постійно

Про це повідомляє PAP.

"У Кринках (Підляське воєводство) було чути і видно постріли із сигнального пістолета. Такого типу провокації відбуваються постійно", — заявила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська.

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Наприклад 1 лютого, білоруські солдати вели вогонь із сигнальної зброї. Сигнальні ракети впали на польську територію біля станції технічного обслуговування.

За її словами, у ніч на неділю на кордоні затримали п’ятьох громадян Ємену, які намагалися нелегально пробратися до Польщі. До Білорусі мігранти прилетіли з Росії.

Міхальська додала, що від початку року вже зафіксовано 1,1 тис. спроб нелегального перетину кордону Польщі з Білоруссю.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагала мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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