Постійні скандали з Угорщиною: український дипломат пояснив поведінку країни

Дипломат вважає, що все, що можна було поганого з боку Будапешта зробити, вони вже зробили.

Наразі Угорщина виконує роль “троянського коня” Російської Федерації і в НАТО, і в ЄС.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” заявив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

“Це ганебна історія. Очевидно, що сьогодні Угорщина виконує роль “троянського коня” Московії і в НАТО, і в ЄС. Там це все чудово розуміють, але поки що, на превеликий жаль, утримуються від різких кроків, все-таки сподіваючись, що це можна полагодити більш м'якими інструментами”, — вважає Огризко.

Дипломат зазначив, що йому здається, що вже все, що можна було поганого з боку Будапешта зробити, вони вже зробили.

“І ось остання із заяв Орбана, де він сказав, що вони за будь-яких обставин не збираються дозволяти Україні просуватися ані в ЄС, ані в НАТО. Тобто тут питання зовсім не в національних меншинах, не в законах про освіту. Це все формальні приводи, які дають можливість Будапешту проводити оцю антиукраїнську й промосковську політику. І в цьому контексті призначення посла — це логічний крок з боку Будапешта, вони друзі з Путіним, вони друзі з Лукашенком”, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше Угорщина погрожувала заблокувати вступ України до ЄС через нібито “утиски” угорської нацменшини.

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