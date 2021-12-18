"Постійно ходив у масці і мовчав": солдат з Росії зашив собі рот звичайною голкою (фото)

Таким чином відчайдух вирішив покарати себе за грубі слова до своєї дівчини.
У Росії солдат зашив собі рота після скандалу з дівчиною. З відчайдухом працюють психологи.
Про це повідомляє Telegram-канал Подъём.
19-річний солдат строкової служби з Чебаркулю надто приревнував свою дівчину. Хлопець накричав на неї по телефону, а потім пішов у туалет і зашив собі рот голкою з трикотажною ниткою.
Таким чином відчайдух вирішив покарати себе за грубі слова.
У пояснювальній записці йдеться про те, що черговий помітив дивну поведінку хлопця: він увесь час ходив у масці і мовав. Коли з нього маску зняли, виявилося, що рот хлопця зашитий.
У медчастині нитки розпороли та надали юнакові допомогу. Зараз із ним працює психолог.
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