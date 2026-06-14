Постійний ріст грудей прирік жінку на страждання, але тепер вона заробляє 20 тисяч доларів: фото

Демора Аваріс / Фото: Demora Avarice

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Для Демори Аваріс із Західної Вірджинії (США) кожен вихід на вулицю перетворюється на готовність почути від перехожих чергове запитання про термін її вагітності. Якщо для будь-якої іншої жінки такий інтерес з боку незнайомців здався б образливим, то для Демори це вже давно стало звичною рутиною.

Про цей випадок детально розповідає таблоїд The Sun.

Неприємний інцидент трапився з американкою у січні 2026 року безпосередньо перед її перельотом до Лас-Вегаса. Коли жінка перебувала в туалетній кімнаті аеропорту, літня пасажирка зневажливо оглянула її та різко кинула, що жінкам «у її стані» взагалі не можна народжувати, адже повітряні подорожі на таких пізніх термінах нібито несуть величезну загрозу.

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«Загалом люди реагують з гумором, коли я відкриваю їм правду, проте ця літня панянка виявилася відверто агресивною. У підсумку мені навіть довелося задерти футболку та продемонструвати свій живіт, аби нарешті довести, що я взагалі не при надії», — поділилася пережитим Демора.

Пластичні операції

Річ у тім, що мама п’ятьох дітей — трьох рідних та двох усиновлених — після пологів пройшла через кілька пластичних операцій. Усе почалось у 2020 році, коли після двох кесаревих і гістеректомії її тіло змінилося до невпізнання: з’явився великий відвислий живіт й розрив м’язів преса майже на десять сантиметрів. Дієти і спорт не давали результату.

Демора Аваріс — мама п’ятьох дітей / Фото: Demora Avarice

«Ненавиділа сімейні фото і завжди ставила когось із дітей перед собою, щоб приховати живіт. Я віддала себе сім’ї без залишку і перестала розуміти, хто я взагалі така», — зізнається американка.

Першою операцією стали підтяжка живота і ліпосакція боків. Частину вилученого жиру пішла на бразильську підтяжку сідниць. Демора страждає на сколіоз, тож постійно падала, бо мала проблеми з рівновагою. Заодно їй зробили ін’єкції жиру в груди.

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Розмір грудей Демори Аваріс виріс до 34W / Фото: Demora Avarice

Результат так сподобався жінці, що згодом вона зробила ще три пересадки жиру і встановила імпланти об’ємом 2000 кубічних сантиметрів. Таким чином розмір грудей виріс до 34W.

«Я хотіла зберегти максимально природний вигляд. Імпланти — це тимчасове рішення, поки шукаю щось краще», — пояснює жінка, додаючи, що досі розглядає варіанти нових операцій.

Обіймати чоловіка не так просто

Попри незручності — одяг доводиться перешивати, а обіймати чоловіка вже не так просто. Демора не приховує, що почувається набагато щасливішою. Її чоловік Гріві, з яким вона разом вже 19 років, підтримував кохану на кожному етапі.

Демора Аварісз чоловіком / Фото: Demora Avarice

Нова зовнішність допомогла матері розпочати кар’єру на OnlyFans: після того як її пост про операцію розлетівся мережею, підписники самі почали питати про акаунт. Зараз вона заробляє до 20 тисяч доларів на місяць.

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Окрім цього, Демора виступає як бодіпозитив-модель і бере участь у конференціях по всій Америці.

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