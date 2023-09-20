Постпред РФ спробував завадити Зеленському виступити на Радбезі ООН: що йому порадили

Василь Небєнзя обурився тим, що Україна не є членом Ради безпеки, а її лідерові надають слово.

Виступ президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН в середу, 20 вересня, намагався оскаржити постійний представник Росії при ООН Василь Небєнзя. Він обурився тим, що Україна не є членом Ради безпеки, а її лідерові надають слово одразу після генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Про це повідомляє The Guardian.

Прем’єр-міністр Албанії, яка головує в Радбезі, Еді Рама спершу ввічливо пояснив, що виступ Зеленського не є порушенням, оскільки ті, хто безпосередньо зацікавлені у вирішенні обговорюваного питання, можуть взяти слово перед членами Ради, якщо це необхідно.

“Хочу запевнити російських колег, що це не спецоперація албанського головування, а продовження тривалої й усталеної практики, яка повністю відповідає положенням ООН", – наголосив він, навмисне вживши евфемізм “спецоперація”, який використовує Кремль для своєї війни в Україні.

Постпред РФ спробував зупинити Еді Раму, зауваживши, що, коли він ударить молотком, розпочавши засідання, то “албанське головування буде заплямоване".

"Зупиніть війну, і Зеленський не виступатиме", - порадив у відповідь Небєнзі чинний голова Радбезу ООН.

Нагадаємо, 19 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. З його вуст прозвучали важливі меседжі, серед яких те, що Росії не можна довіряти, а також про глобалізацію української формули миру.

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