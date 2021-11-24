Постраждалі країни знову закликали Іран до проведення переговорів у справі про збиття літака МАУ

Постраждалі країни знову закликали Іран до проведення переговорів у справі про збиття літака МАУ

Якщо Іран не повернеться до переговорів, дипломати постраждалих країн серйознорозглянуть інші дії та заходи щодо вирішення питання.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 опублікувала спільну заяву, в якій вимагають Іран повернутися до переговорів.

Заяву 24 листопада опублікували на сайті Міністерства закордонних справ України.

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"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, висловлюємо глибоке розчарування тим, що Ісламська Республіка Іран не прийняла наші численні пропозиції зустрітися 22 листопада 2021 року для проведення переговорів щодо репарацій за збиття рейсу PS752", - йдеться у заяві.

Міжнародна група з координації нагадала Ісламській Республіці Іран, що вона "повинна виконати міжнародно-правове зобов’язання щодо здійснення репарацій групі держав у повному обсязі". Дипломати постраждих країн повторно закликають до переговорів і їх проведення до кінця цього року.

"Ми продовжуватимемо бути солідарними з сім’ями та близькими жертв PS752 у їхній глибокій втраті та стражданнях. Вони можуть бути впевнені, що Координаційна група залишиться єдиною у своїй цілі притягнути Ісламську Республіку Іран до відповідальності за цю трагедію.

Якщо Іран продовжить уникати переговорів з групою, у Координаційної групи не залишиться іншого вибору, крім як серйозно розглянути інші дії та заходи щодо вирішення цього питання в рамках міжнародного права", - запевнили міністри.

Нагадаємо, 21 листопада 2021 року в Тегерані відбулось перше засідання військового суду Ірану у справі щодо збиття літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном у січні 2020 року.

Катастрофа МАУ

Вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Спочатку причиною авіакатастрофи іранці називали технічну несправність літака. Однак вже увечері 9 січня стало відомо, що український Боїнг був помилково збитий Іраном одразу після зльоту з аеропорту Тегерана.

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ, а трагедія сталася через "людський фактор". Влада Ірану переконувала, що у комплексі ППО, яким був збитий літак МАУ в Ірані, були порушені налаштування, і це нібито призвело до похибки в даних під час виявлення літака. Україна з цією версією не погоджувалася.

У жовтні Іран взяв на себе всю відповідальність за збиття. Процес виплати компенсацій рідним жертв може затягнутися на два роки.