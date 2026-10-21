Поступка Трампа щодо дизеля не змінила позиції Кремля: Росія зближується з Іраном

Москва продовжує зближення з Іраном попри кроки США назустріч / © Колаж ТСН.ua

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Кремль не демонструє готовності відмовлятися від співпраці з Іраном попри крок Вашингтона назустріч Москві в питанні російського дизельного палива. Російські високопосадовці публічно підтвердили партнерство з Тегераном і водночас заявили про протистояння зі Сполученими Штатами.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Що Лавров заявив після зустрічі з главою МЗС Ірану

19 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів пресконференцію з очільником МЗС Ірану Аббасом Арагчі. Він заявив, що позиції Москви й Тегерана щодо більшості регіональних і міжнародних питань є схожими або близькими.

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Лавров також розкритикував дії США проти Ірану, назвавши їх незаконними й агресивними, та наголосив, що Росія не має наміру відмовлятися від економічних та інвестиційних домовленостей із Тегераном.

За словами Лаврова, товарообіг між двома країнами за перші вісім місяців 2026 року збільшився більш ніж на 10%. Водночас аналітики ISW звертають увагу на довготривалу співпрацю Москви й Тегерана, яка, за оцінкою інституту, охоплює обмін технологіями та допомогу в розвитку іранської ядерної програми.

Медведєв назвав США системним противником Росії

20 жовтня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував допис у російському месенджері Max, у якому заявив, що Росія та США були й залишатимуться «системними противниками».

Він також стверджував, що домовленості щодо російського дизельного пального вигідні передусім Сполученим Штатам.

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Ці заяви прозвучали після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася на тимчасове послаблення обмежень щодо постачання російського пального. Москва отримала можливість скористатися цим рішенням, однак її представники водночас продовжують публічно підкреслювати стратегічне протистояння з Вашингтоном.

Чому співпраця Росії з Іраном важлива для України

В ISW вважають, що заяви Лаврова й Медведєва демонструють відсутність у Кремля щирого прагнення нормалізувати відносини зі США на тлі збереження та поглиблення давнього партнерства з Іраном.

Для України це важливий сигнал, адже російсько-іранська співпраця вже тривалий час має військовий і технологічний вимір. Аналітики звертають увагу не лише на політичні заяви, а й на те, що Москва продовжує підтримувати відносини з Тегераном навіть тоді, коли Вашингтон робить кроки для поліпшення контактів із Кремлем.

Водночас самі заяви російських посадовців не свідчать про укладення нових угод 19–20 жовтня: Лавров говорив про продовження вже наявних домовленостей, а Медведєв — про характер відносин зі США.

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Росія, Іран і дизельна угода Трампа — останні новини

Рішення Вашингтона послабити обмеження щодо російського пального вже позначилося на експортних планах Москви. Щонайменше два танкери з російським дизелем вирушили до Туреччини та Бразилії після скасування російської експортної заборони. Перші танкери з російським дизелем свідчать, що домовленості починають впливати на реальні постачання пального.

Паралельно Москва продовжує жорстку риторику щодо мирних переговорів. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль не збирається йти на політичні поступки у відповідь на пропозиції представників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Відмову від політичних поступок у Москві пояснюють власною позицією щодо можливого врегулювання війни.

Ще одним приводом для критики російської дипломатії стали заяви Лаврова під час зустрічі з іранським колегою. Тоді російський міністр заперечував, що РФ атакує цивільні об’єкти в Україні, попри численні повідомлення про російські удари по житлових будинках та інфраструктурі. Заперечення ударів по цивільних стало частиною його публічних заяв під час переговорів із представником Ірану.

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