Трамп обговорив із європейськими союзниками результати переговорів із Путіним / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп долучився телефоном до зустрічі європейських союзників України в Берліні після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер розповів про свою розмову з очільником Кремля та намагався переконати їх у серйозності намірів Москви щодо мирного врегулювання війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Трамп зателефонував на зустріч з літака Air Force One після вильоту з Китаю.

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Світові лідери в Берліні, переважно з Європи, зустрічалися в межах так званої коаліції охочих, яка регулярно збирається для обговорення шляхів захисту повоєнної України від майбутньої російської агресії. На зустрічі також були присутні посланці США Джаред Кушнер та Стів Віткофф, які контролюють зусилля щодо відновлення мирних переговорів щодо України.

За словами деяких із присутніх, Трамп сказав європейцям, що Путін зголосився покласти край війні.

За інформацією видання, Європа стурбована напрямком відновлених мирних переговорів, оскільки Росія прагне розширити переговори, включивши до них домовленості про безпеку по всій Європі — що колись вважалося неприпустимим до укладення угоди про припинення вогню. Чиновники також дуже скептично ставляться до того, що Путін зацікавлений у припиненні війни, і побоюються, що Трамп може запропонувати неприйнятні поступки за зачиненими дверима в Китаї.

Путін у четвер заявив, що запросив європейських чиновників до Москви для обговорення війни, відкривши шлях до переговорів. Як раніше повідомляв Bloomberg, посадовці групи E3, що складається з Франції, Німеччини та Великої Британії, також обговорювали можливу зустріч з Москвою.

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«Нам потрібно зрозуміти, що Європа принесе в ці переговори, — сказав Путін журналістам у Китаї. — Після цього ми вирішимо, в якому форматі ми продовжимо діалог з Україною».

Сама Європа не впевнена, в якому форматі проходитимуть переговори, і з чим вона готова миритися.

Гарантії безпеки для України вважаються ключовою частиною будь-якої остаточної угоди з Росією, і Київ наполягає, що лише залізобетонні обіцянки союзників можуть переконливо стримати Москву від відновлення війни. Але європейські чиновники давно побоюються змішувати цю розмову з переговорами про припинення вогню.

США закликали всі сторони переглянути свій підхід, вимагаючи від російських та українських посадовців розглянути нові пропозиції щодо правил НАТО, військових активів та розміщення військ у Європі.

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Американські переговірники вважають це ключем до досягнення ширшої угоди з таких питань, як територія, де переговори давно зайшли в глухий кут. У виданні стверджують, що США навіть запитали у Києва, чи поступиться той Донбасом в обмін на членство в НАТО.

Європа, бажаючи зберегти участь США в переговорах, поки що активно бере участь. Минулого тижня лідери Європейського Союзу домовилися направити команду радників з національної безпеки на майбутні переговори.

Але глибокі застереження залишаються. Країни, що межують з Росією, рішуче стверджують, що Путін не має права висувати вимоги щодо того, де НАТО розміщує свої війська, особливо поки він веде війну проти свого сусіда. Президент Литви Гітанас Науседа знову наголосив на цьому в четвер, додавши, що Путін лише відволікає союзників України, готуючи зимовий наступ.

Виступаючи в Китаї, Трамп заявив, що вони з Путіним обговорювали війну під час їхньої особистої розмови у четвер, але він мало що пояснив щодо того, що було сказано.

«Я думаю, що відбуваються певні речі, — сказав Трамп. — Я думаю, що він, і я сподіваюся, що інша сторона, хотіли б побачити кінець цієї війни».

Раніше ми писали, навіщо Трамп, Сі Цзіньпін та Путін підписали декларацію про мир і як це вплине на війну в Україні.

Також ми з’ясовували, навіщо ж тоді ці «історичні» переговори на трьох взагалі були потрібні.

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