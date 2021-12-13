Поступово божеволів: подробиці про підривника на території жіночого монастиря під Москвою

Ще навчаючись у церковно-парафіяльній гімназії при монастирі, він уклав із психологом письмову угоду зберігати своє життя і не завдавати собі шкоди до 1 січня 2022 року.

18-річний Владислав Струженков, який у понеділок, 13 грудня, влаштував вибух в Серпухівському жіночому монастирі під Москвою, був минулорічним випускником тутешньої церковно-парафіяльної школи.

У російському Telegram-каналі Baza повідомляють подробиці про особу підривника.

Як відомо, Владислав прийшов на територію монастиря під час ранкової дитячої молитви, сів на сходах і привів у дію саморобний вибуховий пристрій. Найбільше від вибуху постраждав сам підривник, якого госпіталізували зі значною крововтратою. Ще один постраждалий - 15-річний підліток, котрий спізнився на молитву. У нього осколкове поранення ноги. Дітей зі школи евакуювали через вікно.

Психологи, які працювали із Владиславом, коли він ще був учнем гімназії, відзначають, що він явно був не в собі і поступово божеволів. Все почалося після операції з видалення щитовидки — у підлітка у 2015 році виявили онкологічне захворювання. Через гормональний збій він почав різко набирати вагу, часто був об’єктом насмішок серед однокласників. Йому поставили діагноз “депресивний синдром”, а батькам, які розлучилися, рекомендували спостерігати сина у психіатра.

Мати Струженкова говорила, що син переїхав до батька, і вона ніяк не може на це вплинути. Його батько заявив у гімназії, що Влад здоровий і таблетки йому не потрібні. А довідка із психіатричним діагнозом нічого не означає.

Під час навчання підривник жалівся психологу, що він нікому не потрібен, звинувачував батьків, що його ніхто не запитав, чи він хоче взагалі народитися, казав, що не бачить свого майбутнього і не хоче жити. Раніше Струженков уклав із психологом гімназії "антисуїцидальний контракт" — письмову угоду, що він бере на себе зобов'язання зберігати своє життя і не завдавати собі шкоди до 1 січня 2022 року. Її фото опублікували в Мережі.

Фото: Telegram / Shot

Після самопідриву Струженков встиг сказати, що готувався до нападу близько трьох місяців. Вдома в нього знайшли багато коробок із сірниками, з яких були зчищені голівки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підривник скаржився на булінг під час навчання у монастирській гімназії.

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