Посуха оголила артефакти: через аномальну спеку на Дунаї виявили жертовник Юпітера

Рівень води в Дунаї через тривалу посуху впав / © Associated Press

Реклама

Протягом лише кількох днів на початку серпня співробітники музею Інтерсіса витягли з ділянок русла річки Дунай, які зазвичай затоплені, вапняковий вівтар, присвячений Юпітеру, та два фрагменти вапнякових табличок з написами.

Про це пише Arkeo News.

Реклама

Вівтарі такого типу зазвичай замовляли солдати, чиновники або приватні особи для виконання релігійної обітниці, а написи на них можуть зберігати імена, військові частини або дати, що допомагає археологам реконструювати повсякденне життя вздовж кордону. Ця знахідка не була поодинокою випадковістю.

Реклама

Згодом співробітники музею повернулися на ту саму, колись затоплену ділянку берегової лінії, і виявили фрагмент римської вапнякової плити. Команда задокументувала та сфотографувала цей виріб на місці, перш ніж перенести його до музею для подальшого вивчення.

Дослідники кажуть, що в оголеному руслі річки все ще можуть бути знахідки, і вони планують продовжувати дослідження цієї місцевості, якщо дозволять умови.

Обміління Дунаю — що відомо

У сербському Петроварадині через надзвичайно низький рівень води в Дунаї застрягли вантажні судна. Наслідки тривалої посухи з усією силою вдарили по міжнародному судноплавству. Комерційним суднам дозволено ходити лише частково завантаженими, аби вони не застрягли на мілині. Роботу поромних переправ між Румунією та Болгарією тимчасово призупинено.

Низький рівень води вже становить загрозу для енергопостачання. Гідро- та атомні електростанції, розташовані на Дунаї, зупиняються або працюють з обмеженнями. В Угорщині зменшили потужність атомної електростанції «Пакш», яка використовує воду з Дунаю для охолодження.

Реклама

Через критично низький рівень води на АЕС «Чорнавода» в Румунії вперше одночасно знизили потужність обох реакторів. Було вирішено навіть підірвати узбережжя Дунаю біля Ізвоареле для зміни його течії та охолодження цієї АЕС.

Протягом століть Дунай був торговельним шляхом, життєвою артерією та символом Європи. Тепер рекордна посуха впливає на судноплавство, туризм і енергопостачання. Науковці попереджають про дедалі частіші хвилі спеки. Те, що сьогодні можна спостерігати на Дунаї, незабаром може торкнутися й багатьох інших регіонів Європи.

Новини партнерів