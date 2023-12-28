Посварилися через подарунки: брат застрелив сестру та отримав кулю в живіт

В американському штаті Флорида 14-річний хлопець застрелив старшу сестру після сварки, що спалахнула через купівлю подарунків на Різдво.

Про трагедію повідомляє CBS News.

Все почалося у ТЦ, куди родина вирушила, що купити подарунки. У магазині підліток посварився із братом.

Після цього родина вирушила додому, але й там підлітки продовжили сваритися. Якоїсь миті 14-річний хлопець схопив напівавтоматичний пістолет, прицілився в брата і пригрозив, що вистрелить йому в голову.

Родичі виставили підлітка за двері. У кімнаті перебувала старша сестра обох хлопців, яка спробувала заспокоїти брата.

У відповідь розлючений підліток почав ображати сестру і пригрозив, що пристрелить її. Розмахуючи зброєю, він дійсно спустив курок. Куля влучила 23-річній дівчині в груди, пробивши обидві легені. Медики не змогли її врятувати.

Другий підліток, почувши постріл, вискочив з дому з ще одним пістолетом і теж вистрілив, поранивши брата в живіт .14-річного хлопця, що вчинив перестрілку, прооперували, він перебуває у лікарні у стабільному стані.

Другого підлітка (15 років) затримали вдома у родичів. Його звинувачують у замаху на вбивство та спробі приховати речові докази.

Нагадаємо, у США сталася стрілянина у торговельному центрі "Цитадель" в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо. Одна людина загинула і двоє отримали серйозні поранення.

Читайте також: