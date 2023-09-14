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Потенційна угода щодо озброєння між Північною Кореєю та Росією: Японія зробила заяву

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Олена КапнікОлена Капнік
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Потенційна угода щодо озброєння між Північною Кореєю та Росією: Японія зробила заяву

Прапор Японії. / Фото: Associated Press

Дії Москви та Пхеньяна можуть порушити резолюції ООН.

Влада Японії попереджає що будь-яка угода щодо озброєння між Північною Кореєю та країною-агресоркою Росією після зустрічі їхніх двох лідерів Ким Чен Ина та Володимира Путіна потенційно може порушити резолюції Ради Безпеки ООН.

Про це заявила на міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава, пише CNN/

"Токіо уважно стежить за ситуацією із занепокоєнням", - наголосила вона.

За її словами,  будь-яка угода між двома країнами "може призвести до порушення відповідних резолюцій Ради Безпеки". Дипломатка висловила стурбованість тим, що саміт між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним може призвести до надання Північною Кореєю зброї та іншої допомоги Росії.

Вона додала, що Японія буде тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, зокрема зі Сполученими Штатами та Південною Корею щодо розвитку подій.

Нагадаємо, також Сеул попередив про ймовірну військову угоду між Росією і Північною Кореєю. Керівник Міністерства об'єднання Південної Кореї Кім Юн Хо каже, що Пхеньян та Москва, схоже, переслідують "якусь військову угоду". 

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Дата публікації
Перегляди
509
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