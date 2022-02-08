"Потенційна загроза для нас": Литва посилює бойову здатність через навчання Білорусі та Росії

"Потенційна загроза для нас": Литва посилює бойову здатність через навчання Білорусі та Росії

За даними НАТО, у Білорусі буде розміщено близько 30 тис. військовослужбовців.

Збройні сили Литви підвищили рівень бойової готовності через навчань у Білорусі, які почнуться 10 лютого і триватимуть до 20 лютого. В цих навчаннях також беруть участь російські війська.

Про це повідомив командувач ЗС Литви Вальдемарас Рупшис в інтерв’ю BNS, передає Lrt.lt.

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За його словами, військові сили зосереджені у відповідних місцях, щоб мати можливість реагувати на загрози у разі їх виникнення. "Рівень пильності посилено, щоб ми встигли відреагувати на зміну ситуації або ймовірну загрозу для нас і бути у відповідному місці з такими потужностями, які пригодяться", - сказав Рупшис.

За даними НАТО, у Білорусі буде розміщено близько 30 тис. військовослужбовців, сюди ж входять російські війська.

Рупшис відзначив, що він "глибоко переконаний" про те, частина російських військ залишиться в країні після навчань. Водночас він не знає, які підрозділи РФ може залишити.

"Які підрозділи залишаться чи які сили, тут питання в іншому. Ми завжди зосереджуємось на маневруючих підрозділах, але підрозділи підтримки, ймовірно, мають бути розгорнуті раніше, щоб спланувати та забезпечити війська на місці. Тому, якби там залишилися підрозділи тилового забезпечення, протиповітряної оборони та інженерних підрозділів, це докорінно змінило б ситуацію в Білорусі», – сказав генерал.

Нагадаємо, що для посилення східного флангу НАТО до Румунії прибули перші військові США. Вони займуться питаннями розквартирування.

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