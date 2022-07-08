Потенційний наступник Джонсона розповів про подальшу політику Британії щодо України

Очільник британського Міноборони Бен Воллес, який може стати наступником Джонсона, переконує, що підтримуватиме Україну.

Після відставки Бориса Джонсона Британія не змінюватиме своєї політики щодо України і надалі підтримуватиме нашу державу у боротьбі з РФ.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, якого британські ЗМІ називають фаворитом серед декількох претендентів на посаду наступного прем’єр-міністра, повідомляє The Guardian.

На думку Воллеса, немає ризику різкої зміни політики щодо підтримки України, тому що він "прагнув протягом усього цього процесу досягти міжпартійного консенсусу" щодо військової допомоги.

Міністр зазначив, що "вся політична система підтримує те, що ми робимо в Україні". Уоллес сказав, що майбутньому прем’єр-міністру потрібно працювати над збільшенням інвестицій в оборону Британії.

"Хто б не став наступним прем'єр-міністром, він має продовжити інвестувати в нашу оборону", — додав він.

За інформацією Sky News, результати нового опитуванням членів Консервативної партії свідчать, що Воллес перемагає всіх основних претендентів, включаючи міністерку закордонних справ Ліз Трасс.

Раніше ЗМІ називали 12 можливих кандидатів на посаду прем'єра Британії, серед яких добре відомі українцям міністр оборони Бен Воллес та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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