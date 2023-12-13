Потенційний прем'єр Нідерландів жорстко висловився про Путіна і зробив гучну заяву щодо допомоги Україні

Ультраправий політик заявляє, що Нідерланди “не в змозі захистити самі себе”.

Лідер “Партії свободи” Герт Вілдерс, який може стати прем'єр-міністром Нідерландів, назвав главу Кремля Володимира Путіна диктатором.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вілдерс здобув перемогу на виборах 22 листопада. Він закликав до створення коаліції, до якої увійдуть “Націонал-соціалістичний рух”, “Народна партія за свободу і демократію”, яку раніше очолював Рютте, і партія, що підтримує фермерів.

Видання пише, що російські телеканали вітали успіх Вілдерса на виборах як перемогу Москви, оскільки раніше він хвалив Володимира Путіна.

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Але Вілдерс у середу, 13 грудня, намагався переконати нідерландських законодавців, що він не є “другом Росії” і вважає РФ агресором.

“Путін — жахливий диктатор”, — сказав Вілдерс.

Допомогу Україні можуть скоротити

При цьому Вілдерс заявив, що не слід надавати військову підтримку Україні, поки “ми не в змозі захистити свою країну”.

Зазначається, що правоцентристський “Новий суспільний договір” і “Рух фермерів і громадян”, два його потенційні партнери по коаліції, також висловили сумніви щодо членства України в Європейському союзі та додаткової фінансової підтримки Києва.

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