Потенційний сценарій атаки Путіна на Європу: The Telegraph опублікувала карти

Військові аналітики, з якими консультувалися британські журналісти, описали, як можуть розгортатися події до кінця 2024 року.

Британська газета The Telegraph представила новий потенційний сценарій атаки Путіна на Європу, зокрема, на деякі країни НАТО. Сценарій мав би складатися з п’яти етапів і зрештою призводив би до прямої конфронтації з Росією.

Свої прогнози у виданні проілюстрували відповідними картами.

Військові аналітики, з якими консультувалися британські журналісти, описали, як можуть розгортатися події до кінця 2024 року.

Етап 1 – весна 2024 року: Путін мобілізує 200 000 військових і розпочинає новий наступ на Україну на тлі її підтримки з боку Заходу.

Фото: The Telegraph

Етап 2 – літо 2024 року: Росія атакує країни Балтії кібератаками та викликає заворушення серед етнічних росіян.

Фото: The Telegraph

Етап 3 – осінь 2024 року: Росія використовує заворушення як привід для початку військових навчань у Білорусі та військового посилення Калінінградської області.

Фото: The Telegraph

Етап 4 – зима 2024 року: Росія ініціює конфлікт у Сувальському коридорі проти Польщі та країн Балтії.

Фото: The Telegraph

Етап 5 – протистояння: коли Росія кине виклик силам НАТО, Путін вирішить, чи починати наступ на європейську територію.

Нагадаємо, за словами аналітиків, щоб мати шанс протистояти ЄС і Британії, Росії потрібно буде подвоїти або потроїти свої поточні військові сили.

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