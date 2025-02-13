Потепління у відносинах між США та Росією: у NYT пояснили, чим це загрожує Україні

The New York Times зазначає, що запущені Трампом переговори визначать майбутнє України, водночас "частина її території, ймовірно, залишиться під російською окупацією".

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з очільником РФ Володимиром Путіним ознаменувала кінець американських зусиль з дипломатичної ізоляції Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну майже три роки тому.

Про це пише The New York Times.

"Цю розмову Трамп охарактеризував як початок переговорів щодо припинення війни – без чіткої ролі президента України Зеленського", – наголошується у статті.

Також у виданні нагадали, що до цього Адміністрація Трампа зажадала 500 мільярдів доларів як прав на українські корисні копалини і скасувала звільнення України від американських мит на сталь. А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів, які були до початку російського військового вторгнення 2014 року, як і вступ її до НАТО, "нереалістичне".

Усе це у The New York Times назвали "тривожними сигналами для Зеленського", констатувавши, що таке потепління у відносинах між США і Росією "ставить Україну в скрутне становище".

Вказується, що запущені Трампом переговори визначать майбутнє України, водночас "частина її території, ймовірно, залишиться під російською окупацією".

Окремо, як пише NYT, переговори визначать і політичне майбутнє Зеленського.

"У нього немає іншого вибору, окрім як погодитися на переговори під керівництвом Америки, незважаючи на його глибокий скептицизм, який поділяє більшість українців, щодо готовності Путіна вести переговори без нав'язування обтяжливих умов або посилення військового та економічного тиску", – йдеться у статті.

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Видання наголошує, що Україна вступає у перемовини, маючи "один невеликий важіль": контроль над територіями в Курській області Росії. Зеленський уже заявив, що хоче обміняти ці території на утримувані Росією українські землі, що в Кремлі відкинули.

У NYT додали, що "будь-яка затримка з боку України в ухваленні умов припинення вогню могла б коштувати Києву території, якби імпульс активного просування військ РФ зберігся". Однак, згідно з даними Інституту з вивчення війни, з листопада 2024 року прогрес Росії сповільнився.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у середу, 12 лютого, що він домовився з президентом Росії Володимиром Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Попри це Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним, після якої заявив, що виступає проти членства України в НАТО; вважає малоймовірним повернення держави до кордонів 2014 року та відмовився чітко відповідати, чи вважає Київ рівноцінним учасником переговорного процесу.