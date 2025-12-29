- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 772
- Час на прочитання
- 1 хв
Потяг зійшов з рейок: через аварію на залізницю загинуло 13 осіб
У неділю, 28 грудня, у Мексиці, у південному штаті Оахака поїзд Interoceanic, зійшов з рейок. У вагонах перебувало 250 осіб, зокрема дев’ять членів екіпажу. Внаслідок аварії загинуло 13 осіб.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на мексиканську владу.
За даними медиків, 139 осіб не травмовані. Крім того, 98 отримали поранення, з яких 36 потребували меддопомоги.
Президентка країни Клаудія Шейнбаум заявила, що п'ятеро поранених перебувають у критичному стані. З її слів, на місце події було направлено високопосадовців для надання допомоги родинам загиблих.
Губернатор штату Оахака Саломон Хара Крус висловив співчуття родинам загиблих та заявив, що влада штату координує свої дії з федеральними агентствами для надання допомоги постраждалим.
Генеральна прокуратура Мексики вже розпочала розслідування інциденту, повідомила генеральний прокурор Ернестіна Годой Рамос