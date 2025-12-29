ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
772
Час на прочитання
1 хв

Потяг зійшов з рейок: через аварію на залізницю загинуло 13 осіб

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Залізниця у Мексиці.

Залізниця у Мексиці. / © Associated Press

У неділю, 28 грудня, у Мексиці, у південному штаті Оахака поїзд Interoceanic, зійшов з рейок. У вагонах перебувало 250 осіб, зокрема дев’ять членів екіпажу. Внаслідок аварії загинуло 13 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на мексиканську владу.

За даними медиків, 139 осіб не травмовані. Крім того, 98 отримали поранення, з яких 36 потребували меддопомоги.

Президентка країни Клаудія Шейнбаум заявила, що п'ятеро поранених перебувають у критичному стані. З її слів, на місце події було направлено високопосадовців для надання допомоги родинам загиблих.

Губернатор штату Оахака Саломон Хара Крус висловив співчуття родинам загиблих та заявив, що влада штату координує свої дії з федеральними агентствами для надання допомоги постраждалим.

Генеральна прокуратура Мексики вже розпочала розслідування інциденту, повідомила генеральний прокурор Ернестіна Годой Рамос

Дата публікації
Кількість переглядів
772
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie