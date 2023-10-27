Потік найманців із Куби до російської армії не припинився: розслідування (фото)

Попри запевнення кубинської влади у перекритті каналу постачання найманців до армії РФ, з’явилися нові докази того, що громадяни Куби надалі підписують контракти зі збройними силами держави-агресорки.

Про це повідомили у міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm з посиланням на інформацію від українських хакерів із групи “Кібер Опір”.

Розслідувачі отримали фото паспортів 59 кубинців, які протягом 25 серпня - 29 вересня прибули до російського міста Тула з метою підписання контракту. Як мінімум 11 з них пройшли крізь тульський військкомат вже після заяви кубинської влади про арешт учасників схеми та припинення каналу постачання найманців.

Фото: InformNapalm

Зокрема, 19-річний Ясер Алехандро Панекуе Лопез 21 вересня на своїй сторінці в Instagram виставив квиток на рейс №556 за маршрутом Варадеро (Куба) – Шереметьєво, Москва російської авіакомпанії Nordwind Airlines, яка виконує регулярні рейси на цьому маршруті від липня 2023 року.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

Окрім інформації про свій закордонний паспорт, хлопець виклав у спільний доступ свій кубинський ID-документ.

Фото: InformNapalm

За інформацією розслідувачів, завербовані кубинці служать у 106 дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ, яка перетворюється на “міжнародний легіон” окупаційної армії. Окрім кубинців, до цієї дивізії активно вербують сербів.

Як мінімум, 3 нових найманці з Куби вже перебувають в строю. Інші, можливо, ще проходять дооформлення та перебувають на стадії підписання контрактів.

Яїнер Лабрада, 25.01.1985 р.н., прибув до Росії не пізніше 2 вересня, а 26 вересня вже опублікував фото у військовій формі ЗС РФ.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

Хайме Кастілло, 17.09.1985 р.н., опублікував фото в десантному тільнику ЗС РФ і в нових чоботях з високим берцем, які прийнято носити у військових.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

Барбаро Атієс, 04.12.1990 р.н., на опублікованому фото лежить у військовій казармі на ліжку, у правому верхньому кутку висить десантний тільник, а в лівому нижньому – видно частину камуфльованого екіпірування.

Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

У міжнародній розвідувальній спільноті зауважили, що самих заяв кубинського уряду про “припинення торгівлі людьми” та засудження найманства – недостатньо. Попри те, що є кримінальна справа і нібито заарештовано 17 осіб, громадяни Куби продовжують прибувати до Росії. “Ми бачимо, що цей потік не припинився”, - наголошують вони.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни повідомили про понад 100 громадян Куби, яких завербовано до російської армії.

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