"Потім приїдуть, як ні в чому не бувало": в ОП підтримали ідеї про мобілізацію біженців

На думку Подоляка, потрібно проводити консультації з іншими країнами, щоб українських чоловіків позбавляли посвідок на проживання та різних преференцій біженців.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував чоловіків, які втекли за кордон, щоб перечекати там війну і сховатися від мобілізації.

Про це він сказав в інтерв’ю "24 каналу".

Подоляк підтримав ідею позбавляти ухилянтів, які ховаються за кордоном від мобілізації, допомоги чи посвідки на проживання тих країн, де вони зараз перебувають.

"Все-таки треба бути свідомим, бо виглядає дивно. Хтось тут має нести певну відповідальність за те, що відбувається в країні. А хтось там зачекає, поки ці люди все виконають. Потім приїдемо і будемо далі, як ні в чому не бувало, розбудовувати Україну. Маємо право всіх зрівняти. Вони мають бути рівними. Для досягнення цієї мети це має обговорюватись на рівні Генштабу, Міністерства оборони, інших міністерств, зокрема, закордонних справ тощо", – сказав він.

Радник голови ОП уточнив, що йдеться насамперед про консультації з урядами країн і поки що це виключно ідеї.

"Я не готовий говорити, як будуть відбуватися ці переговори. Це ідеї. Міністр абсолютно правий, коли він про це говорить, але далі потрібно буде проводити величезну кількість переговорів на різних рівнях", – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров дав інтервʼю німецькому Bild. Видання, посилаючись на його слова, пише, що Міноборони планує призвати на військову службу з-за кордону чоловіків-українців віком 25—60 років.

Пізніше у Міноборони заперечили плани призвати чоловіків до лав ЗСУ з-за кордону.

У Німеччині відповіли, що Берлін не видаватиме Києву військовозобов'язаних українців, які перебувають у ФРН.

Раніше Михайло Подоляк попереджав ухилянтів, що після повернення з-за кордону їх чекатимуть юридичні проблеми.

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