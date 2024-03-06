"Потрапив у російську пастку": Німеччина звинуватила ексміністра оборони Британії Воллеса

Мігель Бергер заявив,що попередні результати розслідування причин витоку показують, що його спричинила "індивідуальна помилка" одного з офіцерів.

Посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер звинуватив колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса в тому, що він "потрапив у російську пастку", розкритикувавши інформацію, що просочилася, про телефонну розмову офіцерів люфтваффе.

Про це пише Politico.

За даними видання, раніше Бен Воллес звинуватив Німеччину у витоку інформації, заявивши, що ця країна "досить сильно пронизана російською розвідкою, тож це просто демонструє, що вони не є ані безпечними, ані надійними".

У відповідь посол Німеччини назвав коментарі Воллеса "вкрай некорисними". За його словами, саме цього прагне Росія, публікуючи телефонну розмову.

"Зрештою, це була дуже професійна розмова про використання ракет дальнього радіусу дії. Але ми маємо бути обережними, щоб не потрапити в російську пастку, яка створює розкол, і, на жаль, деякі люди потрапили в цю пастку", – заявив Мігель Бергер.

Посол Німеччини у Великій Британії також сказав, що в німецького уряду немає необхідності вибачатися, і що попередні результати розслідування причин витоку показують, що його спричинила "індивідуальна помилка" одного з офіцерів.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили розмову високопоставлених німецьких офіцерів, де вони обговорюють можливості передавання Україні далекобійних ракет Taurus. Міністерство оборони Німеччини визнало розмову справжньою і називає витік інформаційною війною Путіна. І сподівається, що росіяни не слухали інші розмови німецьких військових.

Читайте також: