«Потрапляєш у казку»: українка показала несподіване місце у Німеччині, про яке мало хто знає

Німеччина / © УНІАН

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Серед численних пам’яток Німеччини є місця, про які рідко пишуть у путівниках, але саме вони нерідко стають справжнім відкриттям для туристів.

Про це розповіла біженка з України Людмила Русіна у своєму блозі на платформі TikTok.

За словами жінки, саме це місце справило на неї набагато сильніше враження, ніж відомі німецькі замки, які щороку відвідують тисячі туристів.

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«Це місце вразило мене більше, ніж найзнаменитіші замки Німеччини. І це пам’ятник вічному коханню у Штутгарті», — розповіла українка.

За словами Людмили, атмосфера біля капели настільки особлива, що створює відчуття подорожі в іншу епоху. «Тут ніби час зупиняється, і ти потрапляєш у якусь казку про принца і красуню», — поділилася вона.

Що це за пам’ятка

Йдеться про Грабкапеллу (Grabkapelle) — усипальницю, яку король Вюртембергу Вільгельм І звів після смерті своєї дружини Катерини Павлівни. Як зазначає блогерка, історія створення цієї пам’ятки є справжнім символом відданості та любові.

«Грабкапелла у Штутгарті була побудована королем Вюртемберзьким як усипальниця для своєї завчасно померлої дружини, з якою він прожив усього три роки, але кохав її так сильно, що навіть висік на камені слова: „Любов ніколи не закінчується“, увіковічивши їхнє кохання назавжди», — розповіла Людмила.

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Українка переконана, що ця пам’ятка незаслужено залишається в тіні більш популярних туристичних об’єктів. «Ви зберігайте це відео, підписуйтесь і обов’язково відвідайте цю пам’ятку, яка хоч і не перша в списку, але точно заслуговує уваги», — розповіла вона.

За словами блогерки, дістатися до капели досить просто. «Вона знаходиться всього в 30 хвилинах від залізничного вокзалу Штутгарта», — зазначила Русіна.

Чому варто відвідати це місце

Окремо вона звернула увагу на розташування пам’ятки. Капела стоїть на високому пагорбі серед виноградників, звідки відкриваються панорамні краєвиди на місто. «Це місце дійсно дуже романтичне — на високій горі з неймовірними видами на Штутгарт, серед місцевих виноградників і з незабутніми заходами сонця», — розповіла вона.

Крім історичної цінності та мальовничих краєвидів, туристи можуть відпочити тут на природі та познайомитися з місцевими гастрономічними традиціями. «Серед цієї надзвичайної краси можна самостійно організувати пікнік або спробувати місцеве вино в кав’ярні під капелою, яка працює ще з початку створення цієї усипальниці», — зазначила блогерка.

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Особливу рекомендацію Людмила дала любителям вина. «Обов’язково спробуйте саме червоний троллінгер, який складно ще десь знайти у світі. Це вино дійсно незвичне і нагадало мені чимось портвейн з Мадейри», — розповіла вона.

На думку українки, Грабкапелла є одним із тих місць, які здатні здивувати навіть досвідчених мандрівників та подарувати особливі емоції далеко від туристичних натовпів.

Актуальні поради для туристів — останні новини:

Чимало українців щороку обирають Туреччину як напрям для відпочинку завдяки поєднанню доступних цін, теплого клімату та великої кількості туристичних пропозицій. Водночас перед поїздкою до країни у 2026 році мандрівникам варто врахувати низку важливих правил і обмежень, які стосуються безпеки, поведінки та митних норм.

Зокрема, у рекомендаціях для туристів звертають увагу на підвищені ризики у великих містах, включно зі Стамбулом та Анкарою, де можливі демонстрації, дрібні крадіжки та випадки шахрайства. Подорожнім радять уважно стежити за речами, уникати натовпів під час протестів і не користуватися сумнівними пропозиціями щодо обміну грошей або приватного транспорту.

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Правила та місцеві закони

Окремо наголошується на необхідності дотримання місцевих законів і культурних норм: завжди мати при собі документи, поважати релігійні традиції в одязі, не палити у заборонених місцях і утримуватися від критичних висловлювань щодо державних символів. Також важливо знати митні правила, зокрема ліміти на ввезення товарів, алкоголю, тютюну та готівки, а перевищення норм може призвести до штрафів.

Крім того, туристам радять заздалегідь декларувати цінні речі, користуватися лише офіційними пунктами обміну валют і перевіреними сервісами таксі. Недотримання цих порад може призвести до неприємних ситуацій під час поїздки, попри загалом комфортні умови відпочинку в країні.

Що потрібно знати подорожуючи до Італії

Туристам, які їдуть до Італії, радять заздалегідь ознайомитися з місцевими звичаями, бо частина звичних для мандрівників дій тут може викликати нерозуміння або навіть обернутися штрафами. Йдеться не лише про формальні закони, а й про повсякденний етикет, який італійці сприймають дуже серйозно.

Типові помилки туристів в Італії

Серед найпоширеніших «туристичних помилок» — звичка пити капучино після обіду або під час вечері, що в Італії вважається нетиповим. Хоча офіційної заборони немає, місцеві можуть здивуватися такому вибору. Також туристам радять поводитися обережно біля історичних пам’яток: не влаштовувати перекуси на сходах церков чи популярних площах, адже за це інколи виписують штрафи.

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Окрему увагу приділяють дрес-коду в релігійних місцях — плечі та коліна мають бути прикриті, незалежно від статі. На ринках не прийнято самостійно торкатися товарів: покупець зазвичай просто називає кількість, а продавець усе робить сам.

Культурні та кулінарні особливості

Є й кулінарні нюанси: наприклад, хліб не заведено занурювати в оливкову олію, а сир до страв із морепродуктами майже не подають. Найсерйознішим порушенням вважається купання у фонтанах — за це можуть оштрафувати на сотні євро, виселити або навіть заборонити відвідувати певні місця.

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