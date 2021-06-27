Потребувала інтенсивного ремонту: інженери рекомендували замінити гідроізоляцію будівлі, що обвалилася в Маямі

Гідроізоляція під басейном вийшла з ладу і була неправильно покладена.
Конструкція будівлі, що обвалилася в передмісті Маямі, що в штаті Флорида, мала серйозні структурні пошкодження і потребувала інтенсивного ремонту.
Про це інформує Associated Press.
У звіті фірми Morabito Consultants за 2018 повідомлялося, що гідроізоляція під басейном вийшла з ладу і була неправильно покладена, що заважало стоку води, тому житлового комплексу Champlain Towers South необхідний був масштабний ремонт.
"Нездатність замінити гідроізоляцію в найближчому майбутньому призведе до експоненціального збільшення ступеня зносу бетону", — йдеться в документі.
Також фірма рекомендувала замінити пошкоджені плити в ході капремонту.
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