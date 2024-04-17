“Потрібен власний залізний купол”: гучна стаття The Telegraph про загрозу Британії від Росії

Справжня російська загроза для Великої Британії полягає у застосуванні крилатих ракет далекого радіусу дії, що запускаються бомбардувальниками в арктичних районах.

Успішна оборона Ізраїля та країн-союзників, включно з Великою Британією, від комплексної ракетної та безпілотної атаки, здійсненої Іраном цими вихідними, привернула увагу до недосконалості британської протиповітряної та протиракетної оборони, а колишній голова Комітету з питань оборони Тобіас Еллвуд навіть закликав Велику Британію розробити власну систему “Залізний купол”.

Про це пише The Telegraph.

Дехто стверджує, що відносно успішне використання Росією й Іраном дронів Shahed-136 вказує на масовану загрозу БПЛА для Великої Британії, з якою її оборона не здатна впоратися. Ці безпілотники є частиною загрози, що насувається на НАТО в Європі в цілому.

“З огляду на їхню вартість [дронів Shahed], вони можуть використовуватися в більшій кількості, ніж звичайні крилаті ракети, але вони повільні й несуть порівняно невеликі 30-50-кілограмові вибухові боєголовки”, — пише газета.

Однак для захисту Великої Британії загрозу з боку Росії слід розуміти в більш географічно обмеженому сенсі. Від найближчої території Росії в Калінінградському анклаві до найближчої ділянки британської землі близько 1200 км.

Отже, дрону Shahed-136, що рухається з максимальною швидкістю близько 160 км на годину, знадобиться щонайменше 7 з половиною годин, щоб досягти цілей у Великій Британії, навіть за прямим маршрутом, який не намагатиметься оминути відомі системи ППО союзників і не маскуватиме свою траєкторію. Така атака також мала б пройти через повітряний простір кількох країн-союзників, які мають значні сили ППО і наземної протиповітряної оборони, таких як Польща, Німеччина, Данія і Нідерланди.

Тим часом російські балістичні ракети, зокрема 9М720 і 9М723, що запускаються наземними системами “Іскандер-М”, не мають достатньої дальності, щоб досягти британських цілей з російської території. Аналогічно, гіперзвукові балістичні ракети повітряного базування Х-47М2 “Кинджал” для запуску повинні бути доставлені літаками-носіями на відстань близько 480 км від Великої Британії, що є самогубством, оскільки для того, щоб дістатись до Британії, вони повинні пролетіти через повітряний простір великої кількості союзників по НАТО і через їхні засоби протиповітряної оборони.

“Справжня російська загроза від ракет далекого радіусу дії для Великої Британії фактично залишається такою, якою вона була протягом десятиліть — крилаті ракети далекого радіусу дії, що запускаються бомбардувальниками в арктичних районах, і потенційно підводними човнами в Арктиці або Північній Атлантиці; а також ядерні міжконтинентальні балістичні ракети”, — зазначає The Telegraph.

Використання подібних систем, таких як NASAMS та IRIS-T в Україні, показало, що система протиповітряної оборони Sky Sabre, яку вже придбала британська армія, буде надзвичайно ефективною навіть у невеликих батареях проти залпів російських крилатих ракет, тому її придбання має бути пріоритетнішим за грандіозні плани захисту від масованих загроз, які навряд чи досягнуть британських цілей на практиці.

Нагадаємо, оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що в України закінчилися ракети для Patriot та Iris-T. Водночас, як зазначив оглядач, на Заході на складах лежать сотні систем ППО і тисячі ракет.

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