Потрібна катастрофічна поразка: Френсіс Фукуяма спрогнозував майбутнє Росії

Ставлення світу до сучасної Росії дуже нагадує те, яким воно було до нацистської Німеччини перед поразкою Гітлера.

Для того, щоб Російська Федерація продовжила існування як ліберальна та безпечна держава, у простих громадян сучасної країни-агресорки повинна змінитися свідомість. Для цього потрібна така ж катастрофічна поразка у війні, як у випадку з нацистською Німеччиною.

Таку думку висловив американський політолог та директор Центру розвитку демократії та верховенства закону у Стендфордському університеті Френсіс Фукуяма в інтерв’ю виданню LIGA.net.

За словами науковця, можна припустити, що Росія буде миролюбною, ліберальною державою, яка не претендуватиме на перегляд міжнародно визнаних кордонів, а національна ідентичність росіян не базуватиметься на імперіалізмі та експансії.

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Але трапитися таке може не скоро, оскільки "більшість росіян зараз так не мислять — ані в Росії, ані поза її межами".

“Потрібна катастрофічна поразка, аби почати переконувати людей, що їм необхідні альтернативні відносини зі світом... До Німеччини перед поразкою Гітлера ставлення було дуже схожим на те, як ми ставимося до Росії. Це була мілітаризована, експансіоністська, агресивна країна. Але після поразки 1945 року вони зазнали великих змін, свідомість простих німців змінилася на більш толерантну, ліберальну. І це тривало від кінця війни”, - пояснив Фукуяма.

На його думку, у довгостроковій перспективі щось подібне цілком може статися з Росією.

“Особисто я не хочу відмовлятися від сподівань на кращу Росію. Але я вважаю, що це буде дуже довга боротьба”, - резюмував політолог.

Нагадаємо, у середу, 12 жовтня, Білий дім опублікував нову стратегію національної безпеки США, в якій йдеться, зокрема, про стосунки з Російською Федерацією, яка стала державою, де поєднують "авторитарне управління з ревізіоністською зовнішньою політикою".

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