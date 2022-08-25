"Потрібна зараз річ": росіяни на китайських інтернет-магазинах купують обкладинки на український паспорт

Жителі Росії на одному із популярних інтернет-магазинів почали купувати обкладинки на паспорт з українською символікою.
Росіяни стверджують, що в "такий час - це потрібна річ" та рекомендують іншим робити аналогічно.
Про це повідомляє ТСН.ua.
На одному із популярних китайських інтернет-магазинів, які продають також і обкладинки на український паспорт, росіяни почали публікувати відгуки на покупки.
Громадяни держави-окупантки стверджують, що у такий час - це потрібна річ та рекомендують придбати таку обкладинку. Інші ж стверджують, що роблять це, щоб позлити "Z-патріотів".
Прикметно, що складається враження, нібито росіяни на китайській платформі купують обкладинку на український паспорт частіше, ніж українці.
Нагадаємо, у Росії посеред вулиці жорстоко вбили чоловіка, бо він сказав, що - українець.
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