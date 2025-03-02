"Потрібно бути готовими до найгіршого": Урсула фон дер Ляєн про переозброєння України та Європи

Вона заявила, що в лідерів країн було "гарне і відверте обговорення", під час якого йшлося про заходи, яких необхідно вжити, щоб зробити Україну сильною.

Після саміту щодо України в Лондоні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про збільшення інвестицій в оборону впродовж тривалого періоду часу.

Про це пише The Guardian.

"Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це заради безпеки ЄС. В геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, нам потрібно готуватися до найгіршого, а отже, зміцнювати оборону", — зауважила президентка Єврокомісії.

Також вона заявила про необхідність перетворити Україну на "сталевого дикобраза", якого не змогли б "поглинути потенційні загарбники".

"Ми повинні терміново переозброїти Європу", — закликала вона.

Президентка Єврокомісії заявила про потребу України у "всеосяжних гарантіях безпеки", а Європі слід збільшити інвестиції в оборону на тривалий термін, оскільки це безпосередньо стосується питання безпеки Європейського Союзу.

"Ми живемо в складній геостратегічній обстановці, і нам потрібно бути готовими до найгіршого, а значить, нарощувати оборону", — зазначила вона.

Нагадаємо, Євросоюз шукає нового союзника в Азії через політику президента США Дональда Трампа.

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