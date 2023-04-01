"Потрібно негайно виїхати": США закликають всіх американців, зокрема, журналістів, залишити Росію

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі закликав усіх громадян США, у тому числі журналістів, виїхати з Росії.

Про це пише CNN

"Зараз для американців не час перебувати в Росії. Якщо ви зараз перебуваєте в Росії – у справах чи на відпочинку, з будь-якою метою – вам потрібно негайно виїхати Це не найкраще місце, навіть якщо ви працюєте журналістом. Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян. І настав час виїхати, якщо ви там перебуваєте", - наголосив він.

Джон Кірбі також повідомив, що США не отримали консульський доступ до заарештованого напередодні американського журналіста.

Нагадаємо, ФСБ затримала в Єкатеринбурзі кореспондента московського відділення американської газети The Wall Street Journal, громадянина США Евана Гершковича 1991 року народження. Проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство. Він писав матеріал про ставлення росіян до ПВК "Вагнер". У ФСБ Росії заявили, що Гершкович "збирав секретну інформацію про діяльність одного з підприємств російського ВПК". Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Президент США Джо Байден вперше прокоментував скандал навколо американського журналіста видання Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали співробітники ФСБ в Єкатеринбурзі зі звинуваченням у "шпигунстві".

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