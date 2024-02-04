"Потрібно припинити розмови про патову ситуацію": Кемерон про перспективи Україні на війні

Західні політики повинні припинити казати про патову ситуацію в контексті війни в Україні.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, пише The Sunday Times.

Він наголосив, що економіка західної коаліції більша за російську у 25 разів,

"Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України. Ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні, а не на боці президента РФ Володимира Путіна", – зазначив Кемерон.

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Зокрема, цю точку зору він прагне донести до американського експрезидента Дональда Трампа, якщо той знову стане очільником країни за підсумками президентських виборів, які відбудуться у США в листопаді цього року.

"Взаємодію з Трампом на особистому рівні доведеться вибудовувати по-іншому, ніж із нинішнім лідером США Джо Байденом, проте британські та американські військові й співробітники спецслужб звикли і вміють працювати разом, а цінності та підходи двох країн до багатьох проблем також дуже близькі",- додав він.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ситуація на фронті зайшла у "глухий кут". Відповідь глави держави не забарилася: він різко відкинув тезу головкома та заявив, що "це не патова ситуація".

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