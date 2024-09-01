“Потрібно просто стріляти”: кандидат у президенти Польщі зробив гучну заяву щодо нелегальних мігрантів

Серед своїх пріоритетів на посту керівника держави Менцен назвав безпеку та економіку.

Лідер ультраправої партії “Конфедерація” Славомір Ментцен, який першим оголосив про свій намір балотуватися на посаду президента Польщі, зробив радикальну заяву щодо боротьби з нелегальною міграцією. Він пообіцяв у разі свого обрання дозволити прикордонникам стріляти у нелегалів.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

За його словами, не може бути, щоб хтось перетинав кордон незаконно.

"Якщо хтось спробує нелегально перетнути кордон польської держави, в нього потрібно просто стріляти", – сказав лідер польських ультраправих.

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Загалом серед своїх пріоритетів на посту керівника держави Менцен назвав безпеку та економіку.

Він заявив, що, незважаючи на реальну загрозу збройного конфлікту, можлиовості оборони країни перебувають у жалюгідному стані. Зокрема, лідер ультраправих звернув увагу на те, що у збройних силах відчувають нестачу техніки та резервістів, середній вік яких становить близько 50 років.

“Немає жодних ознак того, що ми готуємося до цього конфлікту”, – оцінив він діяльність нинішньої влади.

Вибори президента Польщі відбудуться в травні 2025 року.

Нагадаємо, польські аграрії можуть відновити протест на кордоні з Україною вже після закінчення польових робіт. Все через потік дешевої агропродукції з України, яка, за їхніми словами, руйнує ринок

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