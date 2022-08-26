"Потрібно роздягатися, напружуватися і працювати": Лукашенко знайшов "оригінальний" вихід зі світової кризи

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову блиснув розумом і придумав "геніальний" спосіб, як вийти зі світової кризи.

Коментуючи кризу у світі, Лукашенко заявив, що тепер "потрібно роздягатися, напружуватися і працювати". Іншого виходу фейковий президент не бачить.

Про це пишуть білоруські ЗМІ, публікуючи відео.

Цікаво, що Лукашенко впевнений, що майбутнє Європи неможливе без співпраці з Білоруссю.

"Треба роздягатися, напружуватися та працювати. Достатку більше не буде. Світ більше не буде іншим. Це ми побачимо найближчим часом. Йде переформатування світу. Все тільки починається. І майбутнє Європи – лише з нами", - видумав "бульбофюрер".

Ба більше, він заявив, що однією із причина світової кризи - є "авантюра в Україні". Так він назвав війну, розв'язану його союзником, російським диктатором Путіним. Лукашенко вважає, що західні країни не повинні виділяти фінансову допомогу Україні.

Нагадаємо, Лукашенко пояснив, навіщо привітав українців із Днем Незалежності.

Як повідомлялося, у День Незалежності України Лукашенко побажав українцям "мирного неба", а також "мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цинічну заяву Лукашенка. Він назвав "привітання" клоунадою і пообіцяв після перемоги обговорити з ним відтінки "мирного неба".

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