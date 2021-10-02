Потрібно стати більш жорсткими споживачами газу: в Чехії закликають Європу не церемонитися з РФ

Потрібно стати більш жорсткими споживачами газу: в Чехії закликають Європу не церемонитися з РФ

Європа - найбільши постачальник газу РФ.

Спеціальний уповноважений Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка вважає, що Європі не варто "церемонитися" з Росією і необхідно оголосити газову війну.

Таку думку він вислови в інтерв'ю з "Радіожурналістом"

За його словами, необхідно продемонструвати жорстку позицію щодо цін на газ.

"Європа занадто довго "панькається" зі своїми постачальниками, була занадто м'якою з ними. Наша помилка в тому, що ми досі дуже церемонилися з російськими, норвежцями, алжирцями (йдеться про постачальників - Ред). Потрібно стати більш жорсткими споживачами і вести себе відповідно до своїх розмірів, впливу і багатства", - наголосив Бартушка.

Він також зауважив, що для РФ Європа є найбільшим споживачем газу, а також головним замовником, який може створити проблеми на найбільшому ринку. Криза криється в тому, що країни-постачальники не готові до того, що ЄС має намір позбутися залежності від нафти і газу за допомогою переходу на "зелену" енергетику.

Як повідомлялося, Угорщина підписала з російським "Газпромом" контракт про транзит газу в обхід України. Документ між "Газпромом" і MVM CEEnergy Ltd уклали терміном на 15 років - до 2036 року. За умовами, Росія щорічно відвантажуватиме паливо через Сербію та Австрію. Паливо почало надходити до Угорщину від 1 жовтня через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи.

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