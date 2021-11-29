Потрощені урядові будівлі та барикади на вулицях: на острові Мартиніка не вщухають антиковідні протести

Потрощені урядові будівлі та барикади на вулицях: на острові Мартиніка не вщухають антиковідні протести

Протестувальники вимагають скасувати обов'язкову вакцинацію медиків.

Потрощені та спалені урядові будівлі і заправки, на вулицях барикади - на карибському острові Мартиніка, який належить Франції, уже понад тиждень не вщухають протести проти обов'язкової вакцинації медпрацівників.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 29 листопада.

Повідомляють про випадки мародерства - частина протестувальників грабують магазини. Затримали щонайменше 9 людей, на тлі вуличних безладів місцева влада оголосила комендантську годину.

Люди вимагають від Франції скасувати обов'язкову вакцинацію медиків, називаючи це новим рабством. Париж уже переніс дедлайн по вакцинації на 31 грудня, сподіваючись на подальші переговори.

Тим часом тисячі протестувальників проти COVID-сертифікатів, обов'язкової вакцинації та інших обмежень – зібралися і в Празі. Зокрема, людей обурила заборона різдвяних ярмарків, яку оголосили, коли до їхнього відкриття вже було все готове. В чеській столиці мітинг обійшовся без сутичок з поліцією.