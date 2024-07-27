Потужна атака дронами у Рязані: що відомо про аеродром "Дягілєво", де гриміли вибухи

Уночі та зранку 27 липня жителі російської Рязані стали свідками атаки ударних дронів на військовий аеродром "Дягілєво" і нафтопереробний завод. Також гучно пізно ввечері 26 липня було і в Брянській області.

Місцеві жителі бачили та чули, як російська ППО збивала безпілотники на підльоті до НПЗ і військового аеродрому Дягілєво. У Мережі публікують кадри диму над містом.

Російське Міноборони інформувало, що близько 07:00 ранку за місцевим часом над територією Рязанської області їхня ППО нібито збила сім українських безпілотників.

Місцева влада запевняє, що постраждалих під час атаки немає. Про можливі ураження об’єктів не повідомляється.

Згодом Телеграм-канал Astra повідомив, що у Рязані уламки безпілотника впали біля ТРЦ "М5 Молл", у припаркованої автівки вибито вікна.

Авіабаза "Дягілєво" в Рязані

Відомо, що на аеродромі "Дягілєво" в Рязані дислокується 43 Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу. Зокрема, там стоять бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ і заправник Іл-78. Поруч із аеродромом розташований 360-й Авіаційний ремонтний завод.

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