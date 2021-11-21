Потужна хвиля змила в море паломників: десятки людей загинули і пропали без вісти

Потужна хвиля змила в море паломників: десятки людей загинули і пропали без вісти

Трагедія сталася у М’янмі під час ранкового припливу.

У неділю, 21 листопада, у штаті Мон на півдні М'янми загинуло щонайменше два десятки паломників, які прямували вздовж берега до тутешньої пагоди — культової споруди буддистів.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа із посиланням на представника місцевої поліції.

Потужна хвиля припливу забрала в море десятки людей. За попередніми даними, загинуло щонайменше 20 паломників, які йшли у пагоду у місті Танбюзаят. Окрім того, багато людей , які йшли вздовж берега, зникли безвісти, їх точна кількість досі не встановлена.

На побережжі триває пошуково-рятувальна операція.

Нагадаємо, раніше в Індонезії в річці потонули 11 учнів. Вони брали участь у скаутському заході.

Читайте також: