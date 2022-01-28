Потужна негода вирує в Африці: одразу у трьох країнах шторм забрав щонайменше 70 життів

Потужна негода вирує в Африці: одразу у трьох країнах шторм забрав щонайменше 70 життів

Нині стихія вже відступила, але на зміну шторму прийшли зливи, і тепер постраждалі регіони потерпають від повеней.

Потужна негода в Африці - там шторм забрав життя понад пів сотні людей одразу у трьох країнах.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 28 січня.

Так, від стихії постраждали Малаві, Мадагаскар та Мозамбік. Загалом повідомляють про понад 70 загиблих, однак, дані постійно оновлюються - тож кількість жертв насправді може виявитися більшою.

Шторм приніс із собою сильний вітер, який виривав дерева з корінням. А у Мозамбіку зруйнував десять тисяч будинків, зокрема школи та лікарні. Залишити свої домівки довелося сотням тисяч людей. У Малаві без електрики лишилися цілі населені пункти.

Нагадаємо, раніше потужний шторм "Барра" затопив північ Іспанії. Такої негоди тут не бачили 20 років.

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