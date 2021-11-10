Потужна повінь в Австралії: чоловік шість годин тримався за дерево

Потужна повінь в Австралії: чоловік шість годин тримався за дерево

Чоловіка врятували за допомогою троса.

В Австралії зливи викликали масштабні повені. Під час негоди поліцейські врятувала чоловіка, який тримався за дерево понад шість годин.

Про це повідомляє Reuters.

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Водій опинився у пастці у власному авто. Він зміг звільнитися з автомобіля та в очікуванні допомоги тримався за дерево.

Рятувальникам знадобилося понад шість годин, щоб витягнути чоловіка у безпечне місце. Його врятували за допомогою троса, коли рівень води почав знижуватись. Чоловік не постраждав.

Нагадаємо, у Франції вирував ураган "Аврора". Без світла залишилося 250 тисяч домівок. У деяких комунах департаменту Приморської Сени вітер зривав дахи і валив дерева, а в департаменті Фіністер зафіксовано появу торнадо.

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