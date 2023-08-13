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Потужна пожежа на Гаваях: вогонь знищує все на своєму шляху, кількість жертв наближається до сотні

Потужна пожежа на Гаваях: вогонь знищує все на своєму шляху, кількість жертв наближається до сотні

Пожежа на Гаваях стала найсмертоноснішою у США за понад століття / Фото: Associated Press

Загальна кількість загиблих, імовірно, зросте.

Кількість загиблих від лісових пожеж на острові Мауї на американських Гаваях сягнула 93 осіб. Однак жертв може бути більше, адже розшукові собаки дослідили лише 3% території пошуку.

Про це пише Reuters.

Сотні людей все ще вважають зниклими безвісти, скільки саме — невідомо.

За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, відновлення міста Лахайна коштуватиме $5,5 мільярда. Там пошкоджено або зруйновано понад 2 200 будівель, згоріло понад 850 гектарів землі.

Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти, хоча точна кількість невідома / © Associated Press
Сотні людей досі вважаються зниклими безвісти, хоча точна кількість невідома / Фото: Associated Press

Цьогорічні лісові пожежі вже стали найбільшим за кількістю жертв стихійним лихом на Гаваях.

Лісові пожежі на гавайському острові Мауї почалися 10 серпня. Вогонь швидко охопив більшу частину острова і перекинувся на історичне місто Лахайна. Через пожежі тисячі людей залишились без електрики і телефонного зв'язку, багатьом довелося евакуюватись.

Нагадаємо, в Італії панує аномальна спека, яка практично паралізує життя країни. Зокрема, на італійському острові Сицилія виникли лісові пожежі. Багато аеропортів закрито, а тисячі мешканців і туристів евакуйовано.

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