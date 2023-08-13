Потужна пожежа на Гаваях: вогонь знищує все на своєму шляху, кількість жертв наближається до сотні

Загальна кількість загиблих, імовірно, зросте.
Кількість загиблих від лісових пожеж на острові Мауї на американських Гаваях сягнула 93 осіб. Однак жертв може бути більше, адже розшукові собаки дослідили лише 3% території пошуку.
Про це пише Reuters.
Сотні людей все ще вважають зниклими безвісти, скільки саме — невідомо.
За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, відновлення міста Лахайна коштуватиме $5,5 мільярда. Там пошкоджено або зруйновано понад 2 200 будівель, згоріло понад 850 гектарів землі.
Цьогорічні лісові пожежі вже стали найбільшим за кількістю жертв стихійним лихом на Гаваях.
Лісові пожежі на гавайському острові Мауї почалися 10 серпня. Вогонь швидко охопив більшу частину острова і перекинувся на історичне місто Лахайна. Через пожежі тисячі людей залишились без електрики і телефонного зв'язку, багатьом довелося евакуюватись.
Нагадаємо, в Італії панує аномальна спека, яка практично паралізує життя країни. Зокрема, на італійському острові Сицилія виникли лісові пожежі. Багато аеропортів закрито, а тисячі мешканців і туристів евакуйовано.
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