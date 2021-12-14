Потужне торнадо в США: понад 70 людей загинуло, сотня - зниклих безвісти

Метеослужба нарахувала понад 50 ураганів.

Жертвами торнадо в американському штаті Кентуккі стали 74 людини, з них шестро дітей. Крім того, більше сотні осіб вважаються зниклими без вісти.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 14 грудня.

Слді зауважити, що про щонайменше 16 загиблих повідомляють в сусідніх штатах. Убивчі торнадо пронеслися Сполученими Штатами у вихідні. Загалом американська метеослужба нарахувала понад 50 ураганів у центральній частині країни. Синоптики попереджають про високу ймовірність нових торнадо.

Стихія залишила по собі понад 320 кілометрів руйнувань: подекуди зруйновані цілі міста. Лише, щоб розібрати завали в Кентуккі, за оцінками тамтешньої влади, знадобиться кілька тижнів.

Жертвами торнадо в штаті Кентуккі стали 74 людини, з них 6 дітей | Новини світу

Президент США оголосив постраждалі штати зоною стихійного лиха, це прискорить надання їм фінансової допомоги. Вже завтра Джо Байден відвідає Кентуккі особисто.

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