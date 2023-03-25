Потужне торнадо висмоктало вчительку з класу: моторошні кадри потрапили на відео

Учні зафіксували на мобільні телефони, як під час потужного торнаду в Монтебелло, штат Каліфорнія, вчительку витягнуло з класу та повалило на землю.

Про це повідомляє NBC4 Los Angeles .

Також читайте Чоловік витяг з могили труп своєї матері і прожив з ним 13 років: моторошна історія

На відео видно, як вчителька стоїть біля дверей школи Вейла, учні кажуть їй, що хтось вибіг на вулицю. Тоді вона вирішує відкрити двері, сильний порив вітру відкриває їх і витягує вчительку з класу, кидаючт на землю. На кадрах також видно, як учні допомагають вчителю піднятисяю

Один із учнів розповів, що вчителька відчинила двері класу на другому поверсі, тому що інший учень був на карнизі.

"Вона відкрила двері, щоб завести учня всередину. І тоді все сталося. Вона летить разом з дверима, це було повне божевіллям. М оєю першою думкою було піти схопити її, тому що вона дуже маленька, вона дуже маленька. І так, це було божевілля. Все це було божевіллям", - розповів злякано учень.

Як повідомляють журналісти, вчителька отримала легкі травми.

Потужний торнадо у США: що відомо

Зауважимо, США прокотилися хвиля торнадо. Під удар потрали декілька штатів, зокрема Каліфорнія. Руйнівні вітри почалися після дня суворої погоди, про яку метеорологи попередали у вівторок увечері для центрального округу Вентура та південно-західного округу Лос-Анджелес.

Раніше центр прогнозування штормів заявив, що найбільша загроза торнадо виникне в частинах Арканзасу, Луїзіани, Міссісіпі та Теннессі.

Як повідомляє The Guardian, станом на п’ятницю, 24 березня, щонайменше 23 людини загинули, десятки отримали поранення і четверо зниклих безвісти через торнадо.

У найкращому випадку - дурень: США відреагували на нагородження пілотів РФ, які збили безпілотник

Читайте також: