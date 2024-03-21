Потужні "прильоти" і руйнування: в Бєлгороді вкотре заявили про обстріл (фото, відео)

Повідомляється про щонайменше п'ятьох постраждалих та численні пошкодження в місті.
В РФ вкотре заявили про обстріл Бєлгорода, який стався вранці 21 березня. У місті зафіксовані влучання, є руйнування внаслідок "прильотів" та падіння уламків.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та Міноборони РФ.
В Міноборони РФ відзвітували, що сили ППО збили 10 реактивних снарядів RM-70 "Вампір" у небі над Бєлгородською областю.
Тим часом російські телеграм-канали повідомляють про щонайменше п'ятьох постраждалих у Бєлгороді.
У місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, зокрема новий житловий комплекс "Привелегия", автомобілі, автобуси, спортивна "Белгород-Арена".
"Шкода до неможливості. Ремонтуватимемо, робитимемо. Все зробимо для того, щоб нашим спортсменам було комфортно тренуватися тут", – прокоментував пошкодження директор "Бєлгород-Арени" Юрій Черніков.
Очевидці та камери нагляду зафіксували на відео вибухи, моменти "прильотів" у місті та руйнування. Зокрема, видно численні вибиті шибки у вікнах квартир, пошкоджені будівлі, посічені уламками автомобілі.
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Зауважимо, що в ніч проти 21 березня Росія вдарила крилатими і балістичними ракетами по Україні. Загалом ворог запустив 31 ракету, усі вони були знищені на Київщині.
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