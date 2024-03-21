Потужні "прильоти" і руйнування: в Бєлгороді вкотре заявили про обстріл (фото, відео)

Повідомляється про щонайменше п'ятьох постраждалих та численні пошкодження в місті.

В РФ вкотре заявили про обстріл Бєлгорода, який стався вранці 21 березня. У місті зафіксовані влучання, є руйнування внаслідок "прильотів" та падіння уламків.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та Міноборони РФ.

В Міноборони РФ відзвітували, що сили ППО збили 10 реактивних снарядів RM-70 "Вампір" у небі над Бєлгородською областю.

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Тим часом російські телеграм-канали повідомляють про щонайменше п'ятьох постраждалих у Бєлгороді.

У місті пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, зокрема новий житловий комплекс "Привелегия", автомобілі, автобуси, спортивна "Белгород-Арена".

"Шкода до неможливості. Ремонтуватимемо, робитимемо. Все зробимо для того, щоб нашим спортсменам було комфортно тренуватися тут", – прокоментував пошкодження директор "Бєлгород-Арени" Юрій Черніков.

Очевидці та камери нагляду зафіксували на відео вибухи, моменти "прильотів" у місті та руйнування. Зокрема, видно численні вибиті шибки у вікнах квартир, пошкоджені будівлі, посічені уламками автомобілі.

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Пошкодження в Бєлгороді 21 березня після обстрілу / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в Бєлгороді 21 березня після обстрілу / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в Бєлгороді 21 березня після обстрілу / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в Бєлгороді 21 березня після обстрілу / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в Бєлгороді 21 березня після обстрілу / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в Бєлгороді 21 березня після обстрілу / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в Бєлгороді 21 березня після обстрілу / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в Бєлгороді 21 березня після обстрілу / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в Бєлгороді 21 березня після обстрілу / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в Бєлгороді 21 березня після обстрілу / Фото: російські телеграм-канали

Зауважимо, що в ніч проти 21 березня Росія вдарила крилатими і балістичними ракетами по Україні. Загалом ворог запустив 31 ракету, усі вони були знищені на Київщині.

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