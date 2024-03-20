Потужні вибухи і сльози: Бєлгород знову опинився під обстрілом (фото, відео)

У будинках повибивало вікна, в місті розтрощені авто, є загиблий і поранений.
У Бєлгороді та районі заявили про обстріл вранці 20 березня. В Міноборони РФ відзвітували про 13 збитих снарядів. У місті та навколишніх населених пунктах пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
В Бєлгороді та районі вранці була оголошена ракетна небезпека і вили сирени тривоги. D місті пролунала серія гучних вибухів, працювала російська ППО.
Місцеві телеграм-канали опублікували фото пошкоджених житлових будинків у Бєлгороді: в них здебільшого вибиті шибки у вікнах. Також пошкоджені п’ять автомобілів. У пабліках повідомляється про одного загиблого та одного пораненого.
Один зі снарядів упав на автомобільне парковання, розташоване поряд з дитсадком. На викладених у Мережі фото видно розтрощені машини. Один з уламків устромився в капот машини.
В смт Розумне на Бєлгородщині після роботи російської ППО повідомляється про "дощ" з уламків.
У Міноборони РФ стверджують, що ППО над Бєлгородською областю збила 13 начебто реактивних снарядів РСЗВ Vampire.
Виття сирен та гучні вибухи в Бєлгороді зафіксували на відео. На роликах від очевидців також видно пошкодження в житлових будинках. На одному з записів жінка показує свою оселю і плаче. Росіяни також зняли на відео роботу ППО і моменти "прильотів".
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Нагадаємо, Бєлгород перебував під обстрілом і 19 березня. Горіло-палало в передмісті. Щось "прилетіло" на парковання: попалило росіянам "Лади" та пошкодило будинки. Постраждав підліток. Місцевий губернатор оголосив про евакуацію 9000 осіб з Бєлгорода та прикордонних районів області. Йдеться передусім про дітей.
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