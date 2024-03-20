Потужні вибухи і сльози: Бєлгород знову опинився під обстрілом (фото, відео)

У будинках повибивало вікна, в місті розтрощені авто, є загиблий і поранений.

У Бєлгороді та районі заявили про обстріл вранці 20 березня. В Міноборони РФ відзвітували про 13 збитих снарядів. У місті та навколишніх населених пунктах пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

В Бєлгороді та районі вранці була оголошена ракетна небезпека і вили сирени тривоги. D місті пролунала серія гучних вибухів, працювала російська ППО.

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Місцеві телеграм-канали опублікували фото пошкоджених житлових будинків у Бєлгороді: в них здебільшого вибиті шибки у вікнах. Також пошкоджені п’ять автомобілів. У пабліках повідомляється про одного загиблого та одного пораненого.

Один зі снарядів упав на автомобільне парковання, розташоване поряд з дитсадком. На викладених у Мережі фото видно розтрощені машини. Один з уламків устромився в капот машини.

В смт Розумне на Бєлгородщині після роботи російської ППО повідомляється про "дощ" з уламків.

У Міноборони РФ стверджують, що ППО над Бєлгородською областю збила 13 начебто реактивних снарядів РСЗВ Vampire.

Виття сирен та гучні вибухи в Бєлгороді зафіксували на відео. На роликах від очевидців також видно пошкодження в житлових будинках. На одному з записів жінка показує свою оселю і плаче. Росіяни також зняли на відео роботу ППО і моменти "прильотів".

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Бєлгород – під обстрілом: руйнування і роботу ППО зняли на відео

Пошкодження в Бєлгороді внаслідок обстрілу та роботи ППО 20 березня / Фото: російські телеграм-канали

Пошкодження в Бєлгороді внаслідок обстрілу та роботи ППО 20 березня / Фото: російські телеграм-канали

В Бєлгороді уламок застряг у капоті авто / Фото: російські телеграм-канали

Уламки після обстрілу та роботи ППО в Бєлгороді 20 березня / Фото: російські телеграм-канали

Уламки скла в Бєлгороді після обстрілу 20 березня / Фото: російські телеграм-канали

Нагадаємо, Бєлгород перебував під обстрілом і 19 березня. Горіло-палало в передмісті. Щось "прилетіло" на парковання: попалило росіянам "Лади" та пошкодило будинки. Постраждав підліток. Місцевий губернатор оголосив про евакуацію 9000 осіб з Бєлгорода та прикордонних районів області. Йдеться передусім про дітей.

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