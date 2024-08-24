Потужні вибухи на складі боєприпасів у Воронезькій області РФ: з'явились нові подробиці та відео

У РФ вибухнув ще один склад боєприпасів.

У ніч проти 24 серпня у Воронезькій області РФ пролунали потужні вибухи на складі боєприпасів. Через це у кількох населених пунктах в Острогозькому районі Воронезької області оголосили режим надзвичайної ситуації.

Про це у своєму телеграм-каналі заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Губернатор Воронезької області заявив про евакуацію одного села та одного поселення, де мешкає близько 200 осіб. Там розгорнули пункт тимчасового розміщення.

Також на території Острогозького району Воронезької області оголосили режим надзвичайної ситуації.

Гусєв стверджує, що у Воронезькій області РФ було збито "5 безпілотників, але їхні уламки спричини детонацію".

Офіційно влада країни-агресорки не повідомляє про пожежу на складі боєприпасів, заявляючи про "детонацію вибухонебезпечних предметів".

У Росії вибухнув склад боєприпасів: вражаюче відео

Нагадаємо, у Воронезькій області Росії безпілотник влучили у склад з боєприпасами, після чого почалась детонація боєкомплекту та пожежа.