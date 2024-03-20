Потужні вибухи пролунали над Енгельсом Саратовської області РФ

Потужні вибухи пролунали над містом Енгельс Саратовської області.

Про це пишуть рос"ЗМІ" з посиланням на місцевих жителів.

Перед цим мешканці чули звук двигуна в небі.

Очевидці розповіли, що над містом почулося від 2 до 4 гучних звуків вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах".

За попередніми даними, спрацювала "система ППО". Мешканці міста стверджують, що перед цим чули сирену.

Російська влада переконує, що над містом нібито були ліквідовані безпілотники.

Нагадаємо, 17 березня російські добровольці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" повторили свій заклик до мешканців Курської та Бєлгородської областей, аби ті терміново евакуювалися. Обмежена військова операція російських добровольців триває.

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