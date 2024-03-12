Потужні вибухи та пожежі: російські регіони вночі атакували безпілотники (відео)

У низці російських регіонів в ніч проти 12 березня пролунали вибухи в результаті атаки безпілотників.

Місцеві засоби масової пропаганди повідомляють, що вибухи були зафіксовані у Курську, Орлі та Бєлгородській області.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що сім населених пунктів залишилися без світла через атаку безпілотника. Внаслідок вибухів постраждалих нема.

Також вибухи було чутно у Курські і Орлі. Жителі Орла пишуть, що після вибухів зайнялась велика пожежа в районі місцевої нафтобази.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотники атакували важливий склад боєприпасів у Волгоградській області.

Крім того, ми раніше інформували, що у російських Курську та Таганрозі пролунали вибухи.

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