Потужні вибухи та пожежі: російські регіони вночі атакували безпілотники (відео)

Росію знову атакували ударні безпілотники.
У низці російських регіонів в ніч проти 12 березня пролунали вибухи в результаті атаки безпілотників.
Місцеві засоби масової пропаганди повідомляють, що вибухи були зафіксовані у Курську, Орлі та Бєлгородській області.
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що сім населених пунктів залишилися без світла через атаку безпілотника. Внаслідок вибухів постраждалих нема.
Також вибухи було чутно у Курські і Орлі. Жителі Орла пишуть, що після вибухів зайнялась велика пожежа в районі місцевої нафтобази.
Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотники атакували важливий склад боєприпасів у Волгоградській області.
Крім того, ми раніше інформували, що у російських Курську та Таганрозі пролунали вибухи.
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