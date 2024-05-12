Потужніші за "Гради": КНДР може поставити РФ нові реактивні системи залпового вогню – ЗМІ

У Північній Кореї заявили, що з цього року розгорнуть свою зброю нову 240-мм реактивну систему залпового вогню.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap News.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням керованих снарядів для "технічно оновленої версії" 240-мм реактивної системи залпового вогню.

Кім Чен Ин оглядає випробування снарядів для вдосконаленої 240-мм реактивної системи залпового вогню / Фото: en.yna.co.kr

"Оновлена ​​реактивна система залпового вогню з високою мобільністю і концентрацією вогню має автоматичну комбіновану систему управління вогнем", – зазначили пропагандисти КНДР.

Північнокорейська РСЗВ / Фото: en.yna.co.kr

За словами аналітиків, Північна Корея нарощує виробництво ракетних снарядів, щоб постачати їх до Росії. Не виключено, що ці РСЗВ також отримає Росія.

Що про це свідчить

Пояснюємо, чому. На перший погляд може здатися, що Путіну не потрібен північнокорейське "барахло", адже такого озброєння мало б вистачати і в арсеналах РФ. І єдине, в чому зацікавлений Кремль – то це в поставках снарядів, яких путінській армії теж не вистачає.

Проте, як зауважує Defense Express 240-мм калібр РСЗВ не є стандартним для армії РФ, натомість є стандартним для Північної Кореї. 240-мм боєприпаси можуть використовуватись у російських РСЗВ "Чебурашка" (БМ-24 розробки 1950-х років), проте таких систем в окупантів є зовсім мало. Вважається, що вони виготовлялися в одиничних екземплярах.

"240-мм мала хіба що система БМ-24 "родом" ще з 1950-х років, і тут можна сумніватись, що на складах армії РФ до наших днів збереглись відповідні боєприпаси", – писали у виданні.

Тому можна припустити, що поруч з поставками снарядів калібру 240-мм Росія отримає і реактивні системи для їх запуску.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зауважив, що Північна Корея допомагає Росії більше, ніж Європейський Союз Україні. Як відомо, КНДР передала РФ щонайменше мільйон артснарядів.

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