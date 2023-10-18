"Потужність менша, ніж в авіабомби": журналіст вказав на цікаву деталь щодо вибуху у лікарні Гази

Версія про те, що на стоянці стався вибух ракети ХАМАСу, цілком ймовірна.

Напередодні у лікарні Сектору Гази стався вибух. ХАМАС демонструє відверту брехню та маніпуляцію, заявляючи про "обстріл з боку Ізраїлю та 500 загиблих".

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Ймовірно, що детонувала ракета ХАМАСу

Як підкреслив Бутусов, виявляється, сама лікарня не зруйнована, тому що вибух стався на автостоянці. Крім того, оскільки вирва відсутня, сюди не було скинуто ізраїльську авіабомбу, інакше будівлю було б справді зруйновано.

"Очевидно, що тут стався вибух осколкової бойової частини значно менш потужної, ніж авіабомба, з контактним підривником або повітряним підривом. Тобто не ті боєприпаси, які застосовує Ізраїль для знищення будівель, підвалів та бункерів ХАМАС, а якраз ті боєприпаси, які використовує ХАМАС для обстрілу Ізраїлю", – вважає журналіст.

Тому версія про те, що на стоянці лікарні стався вибух ракети ХАМАС, стверджує Бутусов, цілком імовірна.

"Чи могло бути на такій невеликій ділянці стоянки 500 загиблих? Це неможливо. Враховуючи кількість саморобних некерованих ракет, які збирає ХАМАС у Газі з іранських комплектуючих, висока аварійність під час пусків не повинна дивувати", – підсумував Юрій Бутусов.

Нагадаємо, ввечері 17 жовтня стався вибух баптистській лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази.Ізраїль та Палестинська сторона звинувачують одне одного в ракетному ударі по медичній установі. Все, що відомо про інцидент, читайте у матеріалі.

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