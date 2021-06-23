Потужний буревій у Польщі: рятувальники виїжджали на виклики понад 2600 разів

Негода зривала дахи і ламала дерева.

Польщу накрив потужний буревій, сильний дощ призвів до затоплення, а пориви вітру зривали дахи і ламали дерева. Рятувальники виїжджали на виклики понад 2600 разів.

Про це пише видання RMF24.

Зазначається, що рятувальники до цього часу ліквідують наслідки шторму. Так, починаючи від учора, пожежники виїжджали на виклики понад 2600 разів. Найбільше у Великопольському воєводстві - до 1300 разів.

Робота полягала в основному у відкачуванні води та обрубуванні повалених дерев і гілок.

Постраждалих в результаті негоди не було.

У той же час, в Кракові сильна буря викликала труднощі в міській комунікації. Через затоплення шляхів став неможливим рух трамваїв, а проїзд по деяких вулицях заблокували повалені дерева.

Буря також пройшла над Мазовецьким воєводством. Вітер зірвав чотири дахи і пошкодив 18.

Сильний ураган також пронісся над Познанем. Там водії стояли в пробках, адже ділянки доріг були затоплені.

Через штормовий фронт, що проходив над Польщею, без електроенергії ввечері залишились більше 23 тисяч громадян.

Нагадаємо, західне узбережжя Індії накрив потужний ураган "Тауктае": місцями пориви вітру сягали до 190 км/год. Він став найсильнішим за останні кілька десятиліть. Біля міста Мумбаї затонула баржа нафтової компанії, на якій працювало 270 людей. Від стихії понад двісті тисяч людей евакуювали в безпечніші райони.

Зливи, шторми і торнадо: на південь США насунулась негода

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання